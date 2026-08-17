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Dri-FIT Shorts für Damen

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Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
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Bestseller
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 32,99
Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Bestseller
Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
€ 44,99
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 29,99
Nike One
Nike One Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund und Futter für Damen (ca. 7,5 cm)
€ 39,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Weite Shorts mit mittelhohem Bund und Dri-FIT-Technologie (ca. 10 cm) (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Weite Shorts mit mittelhohem Bund und Dri-FIT-Technologie (ca. 10 cm) (Damen)
€ 64,99
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
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Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
€ 37,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-Fit Laufshorts mit Innenslip und mittelhohem Bund (Damen)
€ 37,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
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Shorts mit Dri-FIT-Technologie und hohem Bund für Damen
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Nike Attack
Nike Attack Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 10 cm)
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Nike Attack
Dri-FIT-Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 10 cm)
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV Laufshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike One
Nike One Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike One
Dri-FIT 2-in-1-Shorts mit mittelhohem Taillenbund für Damen (ca. 7,5 cm)
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Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
€ 32,99
Nike Swift Breathe
Nike Swift Breathe Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
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Nike Swift Breathe
Dri-Fit Laufshorts mit integriertem Slip und mittelhohem Bund (Damen, ca. 6,5 cm)
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Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
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Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
€ 34,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
Bestseller
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts aus Mesh (Damen)
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Nike Pro
Nike Pro Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Nike Pro
Dri-FIT-Webshorts mit mittelhohem Bund und Innenslip (Damen, ca. 7,5 cm)
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Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Jordan Sport
Dri-FIT-Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 15 cm)
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
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Dri-FIT Fußballshorts (ca. 10 cm) (Damen)
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
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Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
€ 74,99
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike AeroSwift
ADV-Laufshorts mit Dri-FIT-Technologie, integriertem Slip und mittelhohem Bund für Damen
€ 79,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
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Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
€ 74,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Shorts (ca. 5 cm)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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12,5 cm Shorts für Damen
€ 69,99
Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
Nike Pro
2-in-1-Shorts für Damen
€ 42,99
Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Flow
Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
€ 44,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
€ 64,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
€ 79,99
NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed Shorts für Damen
NikeSKIMS Airy
Relaxed Shorts für Damen
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Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 69,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
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Nike SB
Nike SB Skateboardshorts
Nike SB
Skateboardshorts
€ 64,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
England 2026 Heimstadion
Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
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Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
€ 74,99
Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Essential
Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
€ 34,99
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Flightweight
Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
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Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
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Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 44,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 74,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
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NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
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NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Shorts (ca. 5 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Shorts (ca. 5 cm)
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NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
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Nike Pro
Nike Pro 2-in-1-Shorts für Damen
Bestseller
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2-in-1-Shorts für Damen
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Nike Flow
Nike Flow Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT 2-in-1-Laufshorts mit hohem Bund (Damen)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
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Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
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Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV-Laufshorts mit Slip (ca. 7,5 cm, Damen)
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NikeSKIMS Airy
NikeSKIMS Airy Relaxed Shorts für Damen
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Relaxed Shorts für Damen
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Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
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Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
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Nike SB
Nike SB Skateboardshorts
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Skateboardshorts
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Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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England 2026 Heimstadion
England 2026 Heimstadion Nike Dri-FIT Replica Fußballshorts (Damen)
Recyclingmaterialien
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
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Nike Essential
Nike Essential Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
Recyclingmaterialien
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Dri-FIT-Mesh-Basketballshorts für Damen
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Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
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Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
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NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
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€ 74,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
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Damenshorts (ca. 13 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
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Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
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NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
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NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
€ 44,99

Sweat-Shorts für Damen: erfrischender Komfort

Mit unseren schnelltrocknenden kurzen Hosen für Damen genießt du beim Training mehr Komfort. Modelle mit Mesh-Einsätzen in hitzeintensiven Bereichen garantieren maximale Atmungsaktivität, weil die Luft so besser um deinen Körper zirkulieren kann. Da wir leichte Stoffe verwenden, hält dich beim Workout nichts auf. Außerdem leitet die innovative Technologie der Nike Dri-FIT Shorts für Damen die Feuchtigkeit von der Haut an die Stoffoberfläche ab und lässt sie schneller verdunsten. So bleibst du cool, wenn die Intensität steigt.


Egal, welche Disziplin: Unsere Sweat-Shorts für Damen halten mit dir Schritt. Setze auf eine Version aus anliegendem Stretchstoff, der mit uneingeschränkter Flexibilität punktet. So genießt du von Ausfallschritt über Kastensprung bis Squat natürliche Bewegungsfreiheit. Falls du zusätzliche Unterstützung suchst, bist du mit einer Version aus Kompressionsstoff bestens bedient – sie fördert die Blutzirkulation und hält deine Muskeln zwischen den Sets warm.


Dank elastischer Bünde sitzen unsere schnelltrocknenden Damen-Shorts, ohne zu zwicken oder zu verrutschen. Sowohl Shorts mit hohem Bund als auch ein doppellagiger Style decken dich besser ab. Für Streetwear-Looks greifst du hingegen zu Versionen mit Einschubtaschen sowie Reißverschlusstaschen an der Rückseite – ideal für deine Essentials. Halte auch Ausschau nach dem ikonischen Nike Swoosh, der deinen Sportoutfits ihr unverkennbares Premium-Finish verleiht.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Hilf uns bei der Mission und trage Sweat-Shorts für Damen mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.