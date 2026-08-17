  1. Bekleidung
    2. /
  2. Hosen & Tights
    3. /
  3. Dri-FIT

Damen Dri-FIT Hosen & Tights

(121)
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Pro Sculpt
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 64,99
Nike Pro
Nike Pro Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
+2
Bestseller
Nike Pro
Leggings in voller Länge mit halbhohem Bund für Damen
€ 47,99
Nike Pro
Nike Pro Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
+2
Bestseller
Nike Pro
Bike-Shorts (ca. 7,5 cm) mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 32,99
Nike 24.7 PerfectStretch
Nike 24.7 PerfectStretch Dri-FIT Hose mit Druckknöpfen und hohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike 24.7 PerfectStretch
Dri-FIT Hose mit Druckknöpfen und hohem Bund (Damen)
€ 129,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Hose mit hohem Taillenbund und weitem Bein (Damen)
Bestseller
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Hose mit hohem Taillenbund und weitem Bein (Damen)
€ 109,99
Nike Universa
Nike Universa Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Bestseller
Nike Universa
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Swift
Nike Swift Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
Bestseller
Nike Swift
Damen-Laufshorts mit hohem Taillenbund und Taschen (ca. 10 cm)
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
Nike Zenvy
Ausgestellte Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Nike Tempo
Nike Tempo Dri-FIT 7/8-Laufhose mit mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Dri-FIT 7/8-Laufhose mit mittelhohem Bund für Damen
€ 69,99
Nike One
Nike One Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 44,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Shorts mit mittelhohem Bund für Damen (ca. 13 cm)
€ 32,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Dri-FIT Shorts mit hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 47,99
Nike Tempo
Nike Tempo Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Eng anliegende Laufshorts (ca. 10 cm) mit hohem Bund für Damen
€ 37,99
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Bestseller
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
€ 59,99
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Nike One mit nahtloser Vorderseite Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
+1
Recyclingmaterialien
Nike One mit nahtloser Vorderseite
Leggings in voller Länge mit hohem Bund für Damen
€ 49,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Weite Hose mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike Zenvy
Weite Hose mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 99,99
NikeSKIMS Stretch Nylon
NikeSKIMS Stretch Nylon Oversize-Damenhose
NikeSKIMS Stretch Nylon
Oversize-Damenhose
€ 144,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
Bestseller
Nike Zenvy
Capri-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 89,99
Nike One
Nike One 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike One
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 49,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Bike-Shorts mit mittelhohem Bund (ca. 18 cm, Damen)
€ 74,99
Nike ACG
Nike ACG Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike ACG
Dri-FIT Trail-Laufshorts mit hohem Bund (ca. 10 cm) für Damen
€ 69,99
Nike One
Nike One Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike One
Stirrup-Leggings in voller Länge mit hohem Bund (Damen)
€ 54,99
Nike Swift
Nike Swift 7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
7/8-Lauf-Leggings mit hohem Bund und Taschen (Damen)
€ 89,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Hose mit mittelhohem Bund und weitem Bein für Damen
Nike Zenvy
Hose mit mittelhohem Bund und weitem Bein für Damen
€ 109,99
Nike Pro
Nike Pro 3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro
3/4-Leggings mit mittelhohem Bund für Damen
€ 42,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 18 cm)
€ 74,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+3
Nike Zenvy
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 99,99
Nike One
Nike One Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Bestseller
Nike One
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
€ 39,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+1
Nike Zenvy
Leggings in voller Länge mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 99,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Dri-FIT Bike-Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 42,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 54,99
Nike One
Nike One Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
+1
Recyclingmaterialien
Nike One
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 29,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
Bike-Shorts (ca. 8 cm) mit hohem Taillenbund (Damen)
€ 42,99
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson" Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
Bestseller
Nike AeroSwift "Keely Hodgkinson"
Dri-FIT ADV Lauf-Tights für Damen
€ 74,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Zenvy
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 59,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufshorts mit hohem Bund (ca. 18 cm) für Damen
€ 64,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
€ 129,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch 12,5 cm Shorts für Damen
NikeSKIMS Studio Stretch
12,5 cm Shorts für Damen
€ 69,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Mesh-Leggings mit hohem Bund (Damen)
€ 119,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
Nike Pro Seamless
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 42,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Boyshorts mit mittelhohem Bund und Kordelzug (ca. 5 cm, Damen)
€ 74,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 64,99
Nike Zenvy
Nike Zenvy Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
Frisch eingetroffen
Nike Zenvy
Bike-Shorts mit hohem Taillenbund für Damen (ca. 20,5 cm)
€ 64,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers Zip-Off-Hose
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
Zip-Off-Hose
€ 164,99
Nike Universa
Nike Universa Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
Bestseller
Nike Universa
Bike Shorts mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 69,99
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Advantage
Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 74,99
Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Academy
Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug aus Webmaterial (Damen)
€ 79,99
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Recyclingmaterialien
Nike Pro Sculpt
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 69,99
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleece-Hose (Damen)
Jordan Sport Crossover
Dri-FIT Fleece-Hose (Damen)
€ 69,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenhose mit ausgestelltem Bein und umklappbarem Bund
NikeSKIMS Matte
Damenhose mit ausgestelltem Bein und umklappbarem Bund
€ 144,99
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless 7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
Nike Pro Seamless
7/8-Leggings mit hohem Bund für Damen
€ 54,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Leggings mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm)
€ 74,99
Nike Universa
Nike Universa 7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
+2
Recyclingmaterialien
Nike Universa
7/8-Leggings mit hohem Bund und ohne Frontnaht (Damen)
€ 109,99
Jordan Sport
Jordan Sport Damenshorts (ca. 13 cm)
Jordan Sport
Damenshorts (ca. 13 cm)
€ 39,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Leggings mit hohem Bund (Damen)
€ 59,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
NikeSKIMS Matte
Damenshorts mit hohem Taillenbund (ca. 7,5 cm) und Print
€ 74,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
NikeSKIMS Matte
Bike Shorts mit hohem Bund für Damen (ca. 12,5 cm)
€ 74,99
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Damen-Leggings (ca. 66 cm)
NikeSKIMS Studio Stretch
Damen-Leggings (ca. 66 cm)
€ 119,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
€ 129,99
Jordan Sport
Jordan Sport Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport
Dri-FIT Shorts mit Print und hohem Bund (Damen, ca. 12,5 cm)
€ 44,99
NikeCourt
NikeCourt Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
Recyclingmaterialien
NikeCourt
Dri-FIT Tennisshorts mit Taschen (Damen)
€ 44,99
Nike (M) One
Nike (M) One Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
Recyclingmaterialien
Nike (M) One
Dri-FIT Bike Shorts (ca. 20 cm) mit hohem Bund und Taschen für Damen (Schwangere und Mütter)
€ 34,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit schmaler Passform, hohem Bund und ausgestelltem Bein für (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit schmaler Passform, hohem Bund und ausgestelltem Bein für (Damen)
€ 144,99
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Nike 24.7 ImpossiblySoft Jogger mit mittelhohem Bund (Damen)
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Jogger mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 99,99
Jordan Sport Flightweight
Jordan Sport Flightweight Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
Recyclingmaterialien
Jordan Sport Flightweight
Bike Shorts mit hohem Bund (ca. 15 cm) (Damen)
€ 69,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit 43 cm hohem Bund und Kordelzug für Damen
€ 109,99
Nike Tempo
Nike Tempo Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Tempo
Lauf-Leggings mit 7/8-Länge und hohem Bund (Damen)
€ 59,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
NikeSKIMS Matte
Leggings mit 66 cm hohem Bund (Damen)
€ 129,99
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Damenshorts (ca. 20 cm)
Recyclingmaterialien
Nike Pro 365
Damenshorts (ca. 20 cm)
€ 34,99
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
NikeSKIMS Satin Shine
Leggings mit hohem Bund (74 cm, Damen)
€ 129,99
Nike Swift
Nike Swift Dri-FIT Laufhose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Swift
Dri-FIT Laufhose mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 89,99
NikeSKIMS Matte
NikeSKIMS Matte Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
NikeSKIMS Matte
Damen-Shorts mit Print (ca. 13 cm)
€ 74,99