Nike Cortez Sneakers: zeitloser Komfort und klassischer Style
Seit ihrem Debüt in den 60ern sind Nike Cortez Sneaker zum Inbegriff von Innovation und zeitlosem Design geworden. Bill Bowerman, Mitbegründer von Nike, entwickelte den Cortez als leichtere und bequemere Alternative zu allen anderen Sportschuhen. Heute kombinieren wir genau diesen ikonischen Stil mit unseren innovativen Technologien: Wir nutzen angenehme Dämpfung, die dich bei jedem Schritt unterstützt, und flexible Materialien, die dich nicht einengen.
Dank Premium-Leder und High-Performance-Materialien sind Nike Cortez robust genug, um sie jeden Tag zu tragen. Das überarbeitete Obermaterial mit Wildlederakzenten ist besonders widerstandsfähig – und beugt Verformungen, Faltenbildung und Abrieb vor. Nike Cortez Sneaker stehen für höchsten Tragekomfort. Die strapazierfähige EVA-Mittelsohle ist ausgesprochen leicht und sorgt für optimale Dämpfung, während die gepolsterten Knöchelbereiche deinen Fuß optimal unterstützen. Und damit auch auf längeren Strecken nichts drückt, sind die Styles mit einem breiteren Zehenbereich ausgestattet. Ob Laufrunde im Park oder Workout im Fitnessstudio: Diese Schuhe gehen die volle Distanz.
Du fällst gerne auf? Dank einer bunten Auswahl an Farben findest du das perfekte Paar Nike Cortez für deinen Look. Wähle aus leuchtenden Statement-Styles oder klassischen Farben, die du vielseitig kombinieren kannst. Natürlich prangt auf jedem Modell der ikonische Nike Swoosh – ein Zeichen für höchste Qualität.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Unterstütze uns dabei und wähle Nike Cortez Sneaker mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.