Nike Walking-Schuhe in Blau: Design für die volle Distanz
Egal, wohin der Weg dich führt: Unsere blauen Walking-Schuhe unterstützen dich bei jedem Schritt. Entdecke Styles mit Obermaterial aus GORE-TEX, das auf regnerischen Walks verlässlich vor Wasser schützt. Dank hochwertiger Dämpfungen genießt du ein entspanntes Laufgefühl – und bist bereit für die volle Distanz. Halte Ausschau nach Modellen mit innovativer Comfortgroove-Technologie in der Außensohle, die jede Unebenheit auf dem Weg optimal dämpft. Zudem bietet dir das markante Rocker-Design auf der Straße den perfekten Vortrieb.
Tritt auf jedem Terrain sicher und stabil auf: Die Traktionsmuster sind so designt, dass du nicht ausrutschst – selbst bei Offroad-Walking. Rutschiger Untergrund? Gummi-Außensohlen mit speziellen Profilen erhöhen bei nassem Wetter den Grip. Das Beste: Mit unserem schnürfreien EasyOn-System sind deine blauen Nike Walking-Schuhe leichter denn je an- und ausgezogen. Dieses speziell für schwangere Athletinnen entwickelte Design ermöglicht es, ohne die Nutzung der Hände in die Schuhe zu schlüpfen. In unserer Kollektion findest du auch Paare mit erweitertem Vorfuß, Fußgewölbe und Zehenbereich, was deinen Füßen den nötigen Freiraum gibt.
Auf der Suche nach maximalem Komfort? Setze auf Optionen mit weichem Wasserfall-Schuhkragen aus Schaumstoff, der Knöchel und Ferse umschließt. Wähle Nike Walking-Schuhe in Blau in deiner Lieblingsnuance, von Dunkel- bis Hellblau. Allen gemeinsam ist, dass der ikonische Nike Swoosh darauf für unverkennbare Qualität steht.
Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Hilf uns dabei und entscheide dich für blaue Walking-Schuhe mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.