Blaue Schuhe & Sneaker

Nike P-6000
Nike P-6000 Herrenschuh
Nike P-6000
Herrenschuh
€ 119,99
Nike P-6000 "Denim"
Nike P-6000 "Denim" Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
€ 119,99
Nike Air Max Ishod
Nike Air Max Ishod Skateboardschuh
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Skateboardschuh
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Book 2 „Tigers“
Book 2 „Tigers“ Basketballschuh
Frisch eingetroffen
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Basketballschuh
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NikeSKIMS Rift Satin
NikeSKIMS Rift Satin Damenschuh
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Damenschuh
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Nike Free Metcon 7
Nike Free Metcon 7 Herren-Trainingsschuh
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Herren-Trainingsschuh
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KD19
KD19 Basketballschuh
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Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Caitlin 1 "Caitlin Blue" Basketballschuh
Bald verfügbar
Caitlin 1 "Caitlin Blue"
Basketballschuh
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Jordan 1 Low Alt
Jordan 1 Low Alt Schuh für jüngere Kinder
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Schuh für jüngere Kinder
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Air Jordan 1 Low SE
Air Jordan 1 Low SE Schuh (ältere Kinder)
Air Jordan 1 Low SE
Schuh (ältere Kinder)
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Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Air Jordan 1 Mid
Air Jordan 1 Mid Schuh (ältere Kinder)
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Schuh (ältere Kinder)
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Luka 5
Luka 5 Basketballschuh
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Basketballschuh
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Jordan Heir Series 2 "Queen Phee"
Jordan Heir Series 2 "Queen Phee" Basketballschuh
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Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson"
Nike Vomero Plus "Keely Hodgkinson" Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Herrenschuh
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Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance"
Air Jordan 3 Retro "Sport Renaissance" Schuh (Damen)
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Damen)
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Nike SB Zoom Blazer Mid
Nike SB Zoom Blazer Mid Skateboardschuh
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Nike Ava X
Nike Ava X Herrenschuh
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Nike Vapor Lite 3
Nike Vapor Lite 3 Herren-Tennisschuh für Sandplätze
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Nike Victori One
Nike Victori One Slides (Herren)
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Nike SB PS8
Nike SB PS8 Schuh (Herren)
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Nike Revolution 8
Nike Revolution 8 Straßenlaufschuh (Herren)
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Laufschuh für ältere Kinder
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Nike SB React Leo
Nike SB React Leo Skateboardschuh
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Jordan 1 Low Alt SE
Jordan 1 Low Alt SE Schuh (jüngere Kinder)
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Nike Vapor 12
Nike Vapor 12 Herren-Tennisschuh für Sandplätze
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Jordan Triangle
Jordan Triangle Basketballschuh
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Nike Alphafly 3
Nike Alphafly 3 Straßenlaufschuh für Wettkämpfe (Herren)
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Nike Zoom GP Challenge Pro
Nike Zoom GP Challenge Pro Herren-Tennisschuh für Sandplätze
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Kobe IX Elite Low Protro
Kobe IX Elite Low Protro Basketballschuh
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Basketballschuh
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Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection
Nike Jr. Mercurial Vapor 17 Pro x LEGO® Collection Low Top-Fußballschuh (ältere Kinder)
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Air Jordan 1 Mid Schuh (Herren)
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Nike Star Runner 5
Nike Star Runner 5 Laufschuh (jüngere Kinder)
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Air Jordan 1 Low
Air Jordan 1 Low Schuh (Herren)
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Schuh (Herren)
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Nike Mind 001
Nike Mind 001 Pregame Mule (Damen)
Bald verfügbar
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Pregame Mule (Damen)
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Nike GP Challenge 1.5 PRM
Nike GP Challenge 1.5 PRM Herren-Tennisschuh für Sandplätze
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Herren-Tennisschuh für Sandplätze
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Nike Reax 8 TR
Nike Reax 8 TR Workout-Schuh für Herren
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Workout-Schuh für Herren
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Nike Air Max 95 Big Bubble
Nike Air Max 95 Big Bubble Schuhe für Herren
Jetzt in SNKRS
Nike Air Max 95 Big Bubble
Schuhe für Herren
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Nike Vomero 18
Nike Vomero 18 Straßenlaufschuh (Herren)
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Straßenlaufschuh (Herren)
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LeBron XXIII
LeBron XXIII Basketballschuh
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Nike Metcon 10 Workout-Schuh (Damen)
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Workout-Schuh (Damen)
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Air Jordan 1 Low Schuh (ältere Kinder)
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Nike Calm 2.0
Nike Calm 2.0 Slides (Herren)
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Slides (Herren)
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Nike Zoom Fly 6
Nike Zoom Fly 6 Herren-Straßenlaufschuh für Wettkämpfe
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Luka 5
Luka 5 Basketballschuh für ältere Kinder
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Basketballschuh für ältere Kinder
€ 99,99

Blaue Sneaker & Schuhe: entdecke dein Potenzial

Von intensiven Läufen bis zu knallhartem Zirkeltraining: Blaue Schuhe von Nike sind auf verschiedene Sportarten und Bedürfnisse zugeschnitten. Hier findest du sowohl hoch als auch niedrig geschnittene Varianten, die zu unterschiedlichen Bewegungen passen. Hol dir ein eng anliegendes Paar, wenn sich dein Fuß besonders stabil anfühlen soll, oder setze auf die Flexibilität eines Schnürschuhs. Unter dem Fuß erwarten dich stoßdämpfende Polsterungen, die bis in die letzte Phase deines Trainings optimalen Schutz versprechen. Bei unseren Schuhen achten wir besonders auf leistungsstarke Features und hochwertige Materialien – schließlich begann bei Nike damals alles mit einem Laufschuh.


Auf deine Performance ausgerichtet


Weil das Streben nach der Höchstleistung deinem Körper einiges abverlangt, stellen wir unsere Sneaker in Blau mit einer soliden Polsterung in der Sohle her. Unser ReactX-Schaumstoff sorgt für weichen, gemütlichen Komfort und gleichzeitig für ein leichtes Tragegefühl. Da er zudem eine ideale Energierückgabe verspricht, genießt du jederzeit ein dynamisches Auf- und Abtreten. Wenn dir ein federndes, reaktionsfähiges Design besonders wichtig ist, hol dir blaue Nike Turnschuhe, die mit unseren ikonischen Air-Elementen ausgestattet sind. Sie fangen bei jedem Schritt zunächst den Aufprall ab und kehren anschließend wieder in ihre ursprüngliche Form zurück.


Bestleistung beginnt an den Füßen


Bei unseren blauen Sneakern findest du garantiert das richtige Paar für deine individuellen Bedürfnisse. Wenn du viel auf Straßen oder Fußwegen trainierst, ist eine Variante mit strapazierfähiger Gummisohle und leicht strukturiertem Profilmuster die richtige Wahl. Dadurch genießt du optimale Kontrolle und maximales Selbstbewusstsein, ohne unnötiges Zusatzgewicht an den Füßen zu tragen – und obendrauf sind sie auch noch sehr strapazierfähig. Wenn das Outdoor-Abenteuer ruft, solltest du dich bei unseren speziellen Trailschuhen umschauen. Die unterschiedlich ausgerichteten Profilmuster gewährleisten optimale Traktion auf nassem oder unebenem Untergrund. Gleichzeitig sorgen die wasserdichten Materialien und eng anliegenden Schuhkragen dafür, dass Regen, Schmutz und Steine nicht in die Schuhe gelangen.


Optimiere dein Training


Der richtige Schuh verhilft dir beim Sport zur Höchstleistung. Deswegen stellen wir unsere Schuhe in Blau auch mit hochwertigen Obermaterialien her, die eine natürliche Bewegungsfreiheit ermöglichen. Achte beim Browsen beispielsweise auf flexible Fasern, die sich an deine Füße anpassen. Außerdem haben wir blaue Sneaker mit atmungsaktiven Eigenschaften, die für hervorragende Luftzirkulation um den Fuß herum sorgen. Dadurch kannst du überschüssige Hitze schneller abführen und fühlst dich länger frisch. Du arbeitest im Gym an deiner Stärke und Kondition? Dann hol dir Styles mit Hyperlift-Platten in den Sohlen, die beste Stabilität und maximales Selbstbewusstsein versprechen.


Demonstriere deinen Style


Du feilst an deiner Leistung. Und dabei möchtest du schließlich auch gut aussehen. Unsere blauen Schuhe sind daher in verschiedenen Nuancen erhältlich, damit du sie an deinen ganz individuellen Style anpassen kannst. Kreiere dezente Looks mit einem Sneaker in Hellblau oder Babyblau oder setze durch königsblaue Schuhe ein auffälliges Statement. Du suchst nach einem vielseitigen Paar, das zu allem passt? Dann sind dunkelblaue Schuhe eine perfekte Wahl.


Für die Zukunft des Sports


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren. Das findest du gut? Dann sichere dir blaue Nike Sneaker, die mit dem Label „Nachhaltige Materialien“ gekennzeichnet sind. Das bedeutet, dass unsere Schuhe zu mindestens 20 % aus Recyclingmaterial bestehen. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden. Außerdem werden seit 2008 sämtliche Nike Air-Elemente in unseren Fabriken in Oregon und Missouri mit mindestens 25 % Produktionsabfällen gefertigt.