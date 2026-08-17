Blaue Jogginganzüge: für mehr Komfort beim Training
Wenn du bei kaltem Wetter Läufe und Trainingsprogramme absolvieren willst, brauchst du etwas Warmes zum Anziehen – zum Beispiel einen blauen Jogginganzug von Nike. Wir haben verschiedene Passformen und Silhouetten, die zu deinem Stil und den besonderen Anforderungen deiner Sportart passen. Die dynamischen Modelle schmiegen sich eng an deinen Körper und liegen angenehm auf der Haut, während sie die Körperwärme speichern. Damit deine Muskeln nicht auskühlen, haben wir lockere Oversize-Modelle, die du einfach über deine Trainingskleidung ziehen kannst. Oder wie wäre es mit einem babyblauen Jogginganzug aus kuschelweichem Brushback-Fleece?
Für unsere Trainingsanzüge in Blau haben wir das bewährte Tech Fleece eingesetzt, das dir eine professionelle Isolierung bietet, ohne dich zu beschweren. Dank beidseitig glatter Konstruktion kann es die natürliche Körperwärme speichern, während leichtgewichtige Fasern und die Elastizität des Materials dafür sorgen, dass du dich nicht eingeengt fühlst. Sobald du ins Schwitzen kommst, kommt die Nike Dri-FIT Technologie unserer dunkel- und hellblauen Jogginganzüge ins Spiel. Sie leitet die Feuchtigkeit von der Haut weg und transportiert sie an die Gewebeoberfläche, wo sie schnell verdunsten kann. So fühlst du dich wohl und kannst dich ganz auf deine Ziele konzentrieren.
Unsere blauen Jogginganzüge gibt es in verschiedenen Farbvarianten, die zu deinem Stil passen. Ein Jogginganzug in Dunkelblau ist elegant und vielseitig, während ein Modell in Königsblau sofort ins Auge sticht. Wer es gern dezenter mag, greift am besten zu einem hellblauen Trainingsanzug. Achte auf Kontrast-Besätze, die als zusätzliche Eyecatcher dienen, ebenso wie auf unseren ikonischen Nike Swoosh, der ein finales Statement setzt.
Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf blauer Jogginganzüge – ob Navy- oder Königsblau – auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.