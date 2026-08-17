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Blaue Trainingsanzüge & Jogginganzüge

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Nike Tech
Nike Tech Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Fleece-Hose mit offenem Saum (Herren)
€ 119,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike Tech
Windrunner-Fleecejacke mit durchgehendem Reißverschluss und Color-Block-Design (Herren)
€ 129,99
Nike Tech
Nike Tech Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Nike Tech
Windrunner-Jacke aus Fleece mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
€ 119,99
Nike Sportswear Club
Nike Sportswear Club Poly-Strick-Trainingsanzug für Herren
Bestseller
Nike Sportswear Club
Poly-Strick-Trainingsanzug für Herren
€ 89,99
Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
Recyclingmaterialien
Nike Advantage
Dri-FIT Tennishose mit mittelhohem Bund (Damen)
€ 74,99
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Track-Jacket für Herren
Recyclingmaterialien
Brasilien Academy Pro
Nike Dri-FIT Fußball-Track-Jacket für Herren
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Jordan
Jordan Anthem Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Jordan
Anthem Jacke (Herren)
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England Strike
England Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
Recyclingmaterialien
England Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
€ 149,99
Nike Club Rules
Nike Club Rules Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
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Herrenjacke mit durchgehendem Reißverschluss
€ 119,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Trainingsanzug mit Kapuze und Dri-FIT-Technologie (ältere Kinder)
€ 79,99
Brasilien Academy Pro
Brasilien Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
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Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit
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Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit
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England Strike
England Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
England Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
€ 109,99
Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set (Babys, 12–24 Monate)
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2-teiliges Club-Fleece-Set (Babys, 12–24 Monate)
€ 42,99
Nike Sportswear
Nike Sportswear Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
Nike Sportswear
Dri-FIT Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Jordan Sport Essentials
Jordan Sport Essentials Dri-FIT Webshorts (Herren)
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Dri-FIT Webshorts (Herren)
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Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
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Dri-FIT Laufhose aus Webmaterial (Herren)
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FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Nike Tech
Nike Tech Fleece-Jogger (Herren)
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Fleece-Jogger (Herren)
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Inter Mailand Strike
Inter Mailand Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
Recyclingmaterialien
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Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
€ 79,99
FC Chelsea Strike+ SE
FC Chelsea Strike+ SE Nike Football Repel-Webhose (Herren)
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Nike Football Repel-Webhose (Herren)
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Nike Sportswear Club Fleece
Nike Sportswear Club Fleece Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
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Trainingsanzug mit Kapuze (ältere Kinder)
€ 79,99
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
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Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
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Fleece-Longsleeve (ältere Kinder, Mädchen)
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Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Dri-FIT Fleecehose für Herren
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Dri-FIT Fleecehose für Herren
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Nike Academy
Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug (ältere Kinder)
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Nike Academy
Nike Academy Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
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Dri-FIT-Fußball-Trainingsanzug für Herren
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Inter Mailand Strike
Inter Mailand Strike Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Damen)
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Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose (Damen)
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Paris Saint-Germain Academy Pro
Paris Saint-Germain Academy Pro Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
Recyclingmaterialien
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Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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Nike Advantage
Nike Advantage Dri-FIT Tennisjacke mit durchgehendem Reißverschluss (Damen)
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Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für Kleinkinder
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€ 47,99
England Strike
England Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
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Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
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FC Barcelona Strike SE
FC Barcelona Strike SE Nike Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren
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Nike Sportswear
Nike Sportswear Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Fleecehose für ältere Kinder (Mädchen)
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Nike
Nike 2-teiliges Essential Fleece-Rundhalsshirt-Set für Babys (12–24 Monate)
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€ 42,99
Nike Pro Training
Nike Pro Training Dri-FIT Hose (Herren)
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Dri-FIT Hose (Herren)
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Nike Stride
Nike Stride Dri-FIT Strick-Fußballhose für Herren
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Inter Mailand Strike
Inter Mailand Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Mädchen)
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FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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FC Chelsea Strike
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Nike
Nike Lifestyle 3-teiliges Set aus Hoodie und T-Shirt für Babys (12–24 Monate)
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FC Chelsea Strike
FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Tracksuit aus Strickmaterial (jüngere Kinder)
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Nike
Nike 2-teiliges Club-Fleece-Set für jüngere Kinder
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€ 47,99
Jordan
Jordan Air 2-teiliges Hoodie-Set (Kleinkinder)
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€ 54,99
Tottenham Hotspur Strike
Tottenham Hotspur Strike Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (ältere Kinder)
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Tottenham Hotspur Strike
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Jordan Sport Hoop Fleece
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT Hose für Herren
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Dri-FIT Hose für Herren
€ 99,99
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Jogger aus Fleece (ältere Kinder, Mädchen)
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29 % Rabatt
NikeCourt Heritage
NikeCourt Heritage Herren-Tennisjacke
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Herren-Tennisjacke
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Nike Stride
Nike Stride Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
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Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
30 % Rabatt
FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)
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Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)
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Kylian Mbappé Academy
Kylian Mbappé Academy Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
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Kylian Mbappé Academy
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug für ältere Kinder
30 % Rabatt
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Paris Saint-Germain Academy Pro Third Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Hymnenjacke (ältere Kinder)
Ausverkauft
Paris Saint-Germain Academy Pro Third
Nike Dri-FIT Total 90 Fußball-Hymnenjacke (ältere Kinder)
30 % Rabatt
Nike Pro Fleece
Nike Pro Fleece Dri-FIT-Kapuzenjacke (ältere Kinder) (Mädchen)
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Nike Tech
Nike Tech Dri-FIT Shori Strickhose (Herren)
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Dri-FIT Shori Strickhose (Herren)
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Nike Stride
Nike Stride Repel Trainingsjacke mit UV-Schutz (Kinder)
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FC Barcelona Strike Fourth
FC Barcelona Strike Fourth Nike Dri-FIT Fußball-Hymnenjacke (Herren)
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Kylian Mbappé Academy
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Paris Saint-Germain Academy Pro Third
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Nike Pro Fleece
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Blaue Jogginganzüge: für mehr Komfort beim Training

Wenn du bei kaltem Wetter Läufe und Trainingsprogramme absolvieren willst, brauchst du etwas Warmes zum Anziehen – zum Beispiel einen blauen Jogginganzug von Nike. Wir haben verschiedene Passformen und Silhouetten, die zu deinem Stil und den besonderen Anforderungen deiner Sportart passen. Die dynamischen Modelle schmiegen sich eng an deinen Körper und liegen angenehm auf der Haut, während sie die Körperwärme speichern. Damit deine Muskeln nicht auskühlen, haben wir lockere Oversize-Modelle, die du einfach über deine Trainingskleidung ziehen kannst. Oder wie wäre es mit einem babyblauen Jogginganzug aus kuschelweichem Brushback-Fleece?


Für unsere Trainingsanzüge in Blau haben wir das bewährte Tech Fleece eingesetzt, das dir eine professionelle Isolierung bietet, ohne dich zu beschweren. Dank beidseitig glatter Konstruktion kann es die natürliche Körperwärme speichern, während leichtgewichtige Fasern und die Elastizität des Materials dafür sorgen, dass du dich nicht eingeengt fühlst. Sobald du ins Schwitzen kommst, kommt die Nike Dri-FIT Technologie unserer dunkel- und hellblauen Jogginganzüge ins Spiel. Sie leitet die Feuchtigkeit von der Haut weg und transportiert sie an die Gewebeoberfläche, wo sie schnell verdunsten kann. So fühlst du dich wohl und kannst dich ganz auf deine Ziele konzentrieren.


Unsere blauen Jogginganzüge gibt es in verschiedenen Farbvarianten, die zu deinem Stil passen. Ein Jogginganzug in Dunkelblau ist elegant und vielseitig, während ein Modell in Königsblau sofort ins Auge sticht. Wer es gern dezenter mag, greift am besten zu einem hellblauen Trainingsanzug. Achte auf Kontrast-Besätze, die als zusätzliche Eyecatcher dienen, ebenso wie auf unseren ikonischen Nike Swoosh, der ein finales Statement setzt.


Mit Move to Zero wollen wir den CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Möchtest du uns dabei unterstützen? Dann achte beim Kauf blauer Jogginganzüge – ob Navy- oder Königsblau – auf das Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.