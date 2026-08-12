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ACG-Jacken & -Westen

ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke (Herren)
€ 134,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Damen
€ 134,99
ACG Aireez
ACG Aireez UV-Schutzjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Aireez
UV-Schutzjacke (Herren)
€ 114,99
ACG "Aireez"
ACG "Aireez" Traillaufjacke mit UV-Schutz (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG "Aireez"
Traillaufjacke mit UV-Schutz (Damen)
€ 114,99
Nike ACG GOAT
Nike ACG GOAT Pack-Weste (5 l)
Recyclingmaterialien
Nike ACG GOAT
Pack-Weste (5 l)
€ 134,99
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak" Storm-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG PrimaLoft® "Skull Peak"
Storm-FIT Jacke (Herren)
€ 299,99
Nike ACG "Mystery Lights"
Nike ACG "Mystery Lights" Schneejacke
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Mystery Lights"
Schneejacke
€ 399,99
ACG Misery Ridge
ACG Misery Ridge Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Misery Ridge
Storm-FIT ADV-GORE-TEX-Jacke
€ 499,99
ACG Trailwind
ACG Trailwind Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Trailwind
Storm-FIT ADV Jacke (Herren)
€ 179,99
ACG Skull Peak Dolomite
ACG Skull Peak Dolomite Storm-FIT-Jacke
Recyclingmaterialien
ACG Skull Peak Dolomite
Storm-FIT-Jacke
€ 499,99
ACG Wolf Tree
ACG Wolf Tree Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
Recyclingmaterialien
ACG Wolf Tree
Jacke mit durchgehendem Reißverschluss
€ 119,99
ACG Canwell Glacier
ACG Canwell Glacier Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Canwell Glacier
Winddichte Therma-FIT-ADV-Jacke (Herren)
€ 179,99
ACG Dolomiti
ACG Dolomiti Weste
Recyclingmaterialien
ACG Dolomiti
Weste
€ 114,99
ACG Five Towers
ACG Five Towers UV-Schutzjacke für Herren
Recyclingmaterialien
ACG Five Towers
UV-Schutzjacke für Herren
€ 154,99
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit UV-beständige Jacke (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
UV-beständige Jacke (Damen)
€ 199,99
Nike ACG "Wolf Tree"
Nike ACG "Wolf Tree" Weste mit Print
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Wolf Tree"
Weste mit Print
€ 109,99
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Nike ACG "Cosmic Peaks" Storm-FIT ADV Traillaufjacke (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Cosmic Peaks"
Storm-FIT ADV Traillaufjacke (Herren)
€ 249,99
ACG Smith Summit
ACG Smith Summit UV-Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Smith Summit
UV-Jacke (Herren)
€ 199,99
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft® Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
Recyclingmaterialien
Nike ACG "Lunar Lake" PrimaLoft®
Therma-FIT ADV lockere Jacke mit Kapuze (Herren)
€ 349,99
ACG Phantazma
ACG Phantazma Storm-FIT ADV Jacke für Damen
Recyclingmaterialien
ACG Phantazma
Storm-FIT ADV Jacke für Damen
€ 179,99
ACG
ACG Phantazama Jacke (ältere Kinder)
ACG
Phantazama Jacke (ältere Kinder)
€ 129,99
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT Jacke (Herren)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loft
Therma-FIT Jacke (Herren)
€ 284,99
ACG Morpho
ACG Morpho Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Morpho
Storm-FIT ADV Regenjacke (Damen)
€ 269,99
ACG Lava Loft
ACG Lava Loft Therma-FIT Traillaufjacke (Damen)
Recyclingmaterialien
ACG Lava Loft
Therma-FIT Traillaufjacke (Damen)
€ 274,99

Nike ACG-Westen & -Jacken: gib bei jedem Wetter dein Bestes

Ob Regen oder Wind – mit den Nike ACG-Jacken kannst du jederzeit voll durchstarten. Dank der Nike Storm-FIT ADV-Technologie bieten sie dir bei jedem Wetter höchsten Komfort. Die Kombination aus winddichtem und wasserabweisendem Material sowie einer fortschrittlichen Konstruktion mit versiegelten Nähten, elastischen Bündchen und Bungee-Kordelzügen schützt dich zuverlässig vor den Elementen. An wechselhaften Tagen gibt es nichts Besseres als eine Jacke, die sich in ihrer eigenen Tasche verstauen lässt. Und wenn es kühler wird, wärmen fleecegefütterte Taschen deine Hände.


Eine ACG-Jacke schließt die Wärme im Inneren ein, sodass du kein unnötiges Gewicht mit dir herumtragen musst. Unsere leichten Shell-Jacken bieten Läufer:innen perfekten Schutz vor Wind und Wetter und einen cleanen, stromlinienförmigen Look. Wenn die Temperaturen sinken, ist ein Fleece mit unserer innovativen Therma-FIT Technologie die ideale Wahl. Die gebürsteten Fasern speichern deine natürliche Körperwärme und bieten dir so eine leichte, wärmende Lage, die nicht aufträgt. Auch in unseren Daunenjacken kommt diese smarte Technologie zum Einsatz: Die feinen Isolierfasern bilden Luftkammern, die Hitze speichern und Feuchtigkeit entweichen lassen. Das bedeutet: weniger Füllung für dasselbe kuschelige Tragegefühl, mehr Bewegungsfreiheit und bessere Atmungsaktivität.


Mit Move to Zero wollen wir unseren CO₂-Ausstoß und den Abfall auf null reduzieren, um die Zukunft des Sports zu sichern. Du willst Teil dieser Mission sein? Dann entscheide dich für ACG-Westen von Nike mit dem Label „Nachhaltige Materialien“. Das bedeutet, dass unsere Bekleidung zu mindestens 50 % aus Recyclingmaterial besteht. Dazu nutzen wir beispielsweise Polyestergarne, die aus alten Plastikflaschen, Teppichen und Fischernetzen von Mülldeponien hergestellt werden.