Türkei 2026 Nike Dri-FIT Academy Pro Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)

Türkei 2026 Academy Pro Kurzarm-Oberteil

€ 29,99

Dieses Academy Oberteil wurde für das Fußballtraining entwickelt und sorgt mit seitlichen Mesh-Einsätzen, die zusätzliche Luftzirkulation bieten, für ein ultraleichtes, kühles Tragegefühl. Die schmale Passform ermöglicht ein relaxtes Tragegefühl, während du beim Training und Testspiel Tempo machst.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.