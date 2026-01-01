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Nike Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen) - Schwarz/Weiß

Nike

Therma-FIT Basketball Performance-Hoodie (Damen)

€ 74,99
Schwarz/Weiß
Pink Smoke/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Willst du draußen ein paar Würfe machen? Dieser weiche und warme Plüsch-Hoodie mit Nike Therma-FIT-Technologie eignet sich perfekt für eine flotte Basketballpartie im Freien, wenn die Temperaturen sinken.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IO8305-010

Nike

€ 74,99

Willst du draußen ein paar Würfe machen? Dieser weiche und warme Plüsch-Hoodie mit Nike Therma-FIT-Technologie eignet sich perfekt für eine flotte Basketballpartie im Freien, wenn die Temperaturen sinken.

Vorteile

Die Nike Therma-FIT-Technologie nutzt deine natürliche Körperwärme, damit du auch bei kaltem Wetter warm bleibst.

Produktinformationen

  • Kängurutasche
  • Gerippte Ausschnitte
  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • Body: 52 % Polyester / 48 % Baumwolle; Rippmaterial: 96 % Baumwolle / 4 % Elastan; Kapuzenfutter: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
  • Style: IO8305-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 179 cm
    • Extragroße Passform: extragroß und weit
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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