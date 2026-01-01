Nike Swim Spiderback Midkini für ältere Kinder (Mädchen)

Nike Swim

€ 47,99

Blüh in diesem Spiderback-Midkini auf. Dieses durchgehend gefütterte Badeset mit einem schicken Midkini-Oberteil und einer vollständig bedeckenden Unterhose ist für sonnige Tage und Tage am Pool bestimmt.

Vorteile Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.