Nike Swim einteiliger Badeanzug mit Wellenstruktur und eckigem Ausschnitt (Damen)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Fasern

Dieser zeitlose Badeanzug mit Wellenstruktur kombiniert klassisch und modern. Dieser Badeanzug ist durchgehend gefüttert und bietet leichten Halt im Brustbereich, eine freche Abdeckung und einen hohen Beinausschnitt. Er besticht durch die perfekte Balance aus Komfort und Stil.