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Nike Swim Effortless Essential Triangel-Bikini-Set (ältere Kinder) (Mädchen) - Light Thistle/Weiß

Nike Swim Effortless Essential

Triangel-Bikini-Set für ältere Kinder (Mädchen)

€ 44,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Mit diesem vollständig gefütterten Bikini-Set beginnt der Sommerspaß. Das klassische Triangel-Bikinioberteil mit verstellbaren Trägern ist bereit für die Poolparty, und die Bikinihose hat einen mittelhohen Bund und eine vollständige Bedeckung.


  • Gezeigte Farbe: Light Thistle/Weiß
  • Style: IQ7790-569

Nike Swim Effortless Essential

€ 44,99

Mit diesem vollständig gefütterten Bikini-Set beginnt der Sommerspaß. Das klassische Triangel-Bikinioberteil mit verstellbaren Trägern ist bereit für die Poolparty, und die Bikinihose hat einen mittelhohen Bund und eine vollständige Bedeckung.

Produktinformationen

  • Body: 80 % Nylon/20 % Elastan (chlorbeständig); Futter: 100 % Polyester
  • GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN.
  • NACH JEDEM TRAGEN.
  • CHLORFREIES BLEICHMITTEL.
  • ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN.
  • NICHT BÜGELN.
  • NICHT CHEMISCH REINIGEN.
  • NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
  • Gezeigte Farbe: Light Thistle/Weiß
  • Style: IQ7790-569

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • SUPER 👍

    KRZYSZTOF309225f8431645e8b714e4e850ac6937

    SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER SUPER 👍👍👍

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