Nike Swim Effortless Essential Triangel-Bikini-Set (ältere Kinder) (Mädchen)

Mit diesem vollständig gefütterten Bikini-Set beginnt der Sommerspaß. Das klassische Triangel-Bikinioberteil mit verstellbaren Trägern ist bereit für die Poolparty, und die Bikinihose hat einen mittelhohen Bund und eine vollständige Bedeckung.

Gezeigte Farbe: Light Thistle/Weiß

Style: IQ7790-569