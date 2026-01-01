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Nike Swim
Bikini-Set zum Schnüren (ältere Kinder) (Mädchen)
€ 54,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Zeig deine wilde Seite in diesem Schnür-Bikini. Dieses durchgehend gefütterte Bikini-Set mit voller Abdeckung am Po sorgt für Spaß und Sonne.
- Gezeigte Farbe: Pink Glow/Weiß
- Style: IV6234-600
Nike Swim
€ 54,99
Zeig deine wilde Seite in diesem Schnür-Bikini. Dieses durchgehend gefütterte Bikini-Set mit voller Abdeckung am Po sorgt für Spaß und Sonne.
Vorteile
Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.
Produktinformationen
- Aufgestickter Swoosh
- Volle Gesäßabdeckung
- Body: 82 % Nylon/18 % Elastan; Träger: 80 % Nylon/20 % Elastan (chlorresistent); Futter: 100 % Polyester
- GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
- Gezeigte Farbe: Pink Glow/Weiß
- Style: IV6234-600
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Swim
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