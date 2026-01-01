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Nike Swim Bikini-Set zum Schnüren (ältere Kinder) (Mädchen) - Pink Glow/Weiß

Nike Swim

Bikini-Set zum Schnüren (ältere Kinder) (Mädchen)

€ 54,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Zeig deine wilde Seite in diesem Schnür-Bikini. Dieses durchgehend gefütterte Bikini-Set mit voller Abdeckung am Po sorgt für Spaß und Sonne.


  • Gezeigte Farbe: Pink Glow/Weiß
  • Style: IV6234-600

Nike Swim

€ 54,99

Zeig deine wilde Seite in diesem Schnür-Bikini. Dieses durchgehend gefütterte Bikini-Set mit voller Abdeckung am Po sorgt für Spaß und Sonne.

Vorteile

Durchgehend gefüttert für eine bessere Passform, Komfort und ein sicheres Tragegefühl.

Produktinformationen

  • Aufgestickter Swoosh
  • Volle Gesäßabdeckung
  • Body: 82 % Nylon/18 % Elastan; Träger: 80 % Nylon/20 % Elastan (chlorresistent); Futter: 100 % Polyester
  • GETRENNT UND KALT VON HAND WASCHEN. NACH JEDEM TRAGEN. CHLORFREIES BLEICHMITTEL. ZUM TROCKNEN AUFHÄNGEN. NICHT BÜGELN. NICHT CHEMISCH REINIGEN. NICHT FEUCHT AUFBEWAHREN.
  • Gezeigte Farbe: Pink Glow/Weiß
  • Style: IV6234-600

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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