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Springboks
French Terry-Rundhalsshirt (Herren)
€ 64,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses French-Terry-Rundhalsshirt kombiniert klassischen Tragekomfort mit atmungsaktiver Wärme. Mit aufgesticktem Springboks-Wappen und Swoosh.
- Gezeigte Farbe: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Style: IU4611-330
Springboks
€ 64,99
Dieses French-Terry-Rundhalsshirt kombiniert klassischen Tragekomfort mit atmungsaktiver Wärme. Mit aufgesticktem Springboks-Wappen und Swoosh.
Produktinformationen
- 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Gezeigte Farbe: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Style: IU4611-330
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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