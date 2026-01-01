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Springboks French-Terry-Rundhalsshirt (Herren) - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

French Terry-Rundhalsshirt (Herren)

€ 64,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses French-Terry-Rundhalsshirt kombiniert klassischen Tragekomfort mit atmungsaktiver Wärme. Mit aufgesticktem Springboks-Wappen und Swoosh.


  • Gezeigte Farbe: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Style: IU4611-330

Springboks

€ 64,99

Dieses French-Terry-Rundhalsshirt kombiniert klassischen Tragekomfort mit atmungsaktiver Wärme. Mit aufgesticktem Springboks-Wappen und Swoosh.

Produktinformationen

  • 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Gezeigte Farbe: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Style: IU4611-330

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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