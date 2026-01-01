Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper
Nike Dri-FIT ADV kniehohe Fußballsocken
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit diesen Paris Saint-Germain VaporFast-Socken kleidest du dich genau wie dein Team. Der gesamte Sockenbereich ist so konzipiert, dass er den Druck auf die Wade verringert. Somit gehören Löcher in den Socken der Vergangenheit an. Dank der fortschrittlichen, schweißableitenden Technologie und der strategisch platzierten Dämpfung kannst du dich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IQ6934-010
Paris Saint-Germain VaporFast Goalkeeper
Mit diesen Paris Saint-Germain VaporFast-Socken kleidest du dich genau wie dein Team. Der gesamte Sockenbereich ist so konzipiert, dass er den Druck auf die Wade verringert. Somit gehören Löcher in den Socken der Vergangenheit an. Dank der fortschrittlichen, schweißableitenden Technologie und der strategisch platzierten Dämpfung kannst du dich voll und ganz auf das Spiel konzentrieren.
Vorteile
- Die Nike Dri-FIT ADV-Technologie kombiniert feuchtigkeitsableitendes Material mit einer fortschrittlichen Konstruktion und Designelementen, was dich angenehm trocken hält.
- Der verlängerte Umschlag sorgt für einen festen Sitz und reduziert die Faltenbildung.
Produktinformationen
- 95 % Polyester / 5 % Elastan
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: IQ6934-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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