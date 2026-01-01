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Paris Saint-Germain City Side Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren) - College Navy/Weiß

Paris Saint-Germain City Side

Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)

€ 89,99
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Vom Spielfeld inspiriert. Für jeden Tag entworfen. Dieser Paris Saint-Germain Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.


  • Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
  • Style: IO3455-419

Paris Saint-Germain City Side

€ 89,99

Vom Spielfeld inspiriert. Für jeden Tag entworfen. Dieser Paris Saint-Germain Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.

Produktinformationen

  • Kapuze mit Kordelzug
  • Getrennte Kängurutasche
  • Rippmaterial an Saum und Bündchen
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Einsätze: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
  • Style: IO3455-419

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 191 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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