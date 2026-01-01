Paris Saint-Germain City Side
Nike Football Fleece-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Vom Spielfeld inspiriert. Für jeden Tag entworfen. Dieser Paris Saint-Germain Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.
- Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
- Style: IO3455-419
Paris Saint-Germain City Side
Vom Spielfeld inspiriert. Für jeden Tag entworfen. Dieser Paris Saint-Germain Hoodie besteht aus mittelschwerem, angerautem Fleece, das sich innen besonders weich und außen glatt anfühlt.
Produktinformationen
- Kapuze mit Kordelzug
- Getrennte Kängurutasche
- Rippmaterial an Saum und Bündchen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Einsätze: 100 % Polyester Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: College Navy/Weiß
- Style: IO3455-419
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 191 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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