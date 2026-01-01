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Kroatien 2026 Nike Fußball-T-Shirt für Herren - Weiß/Hyper Royal/University Red

Kroatien 2026 T-Shirt

Fußball-T-Shirt (Herren)

€ 29,99
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Feiere dein Team mit diesem T-Shirt. Es besteht aus weichem Material, das für Tragekomfort sorgt. Das Signature-Wappen und die Signature-Farben bringen deinen Stolz auf die Mannschaft zum Ausdruck.


  • Gezeigte Farbe: Weiß/Hyper Royal/University Red
  • Style: IO8647-100

Kroatien 2026 T-Shirt

€ 29,99

Feiere dein Team mit diesem T-Shirt. Es besteht aus weichem Material, das für Tragekomfort sorgt. Das Signature-Wappen und die Signature-Farben bringen deinen Stolz auf die Mannschaft zum Ausdruck.

Produktinformationen

  • 100 % Baumwolle
  • Gezeigte Farbe: Weiß/Hyper Royal/University Red
  • Style: IO8647-100

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Kroatien 2026 Nike Fußball-T-Shirt für Herren

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