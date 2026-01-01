Kroatien 2026 Nike Fußball-T-Shirt für Herren

Kroatien 2026 T-Shirt
Fußball-T-Shirt (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Feiere dein Team mit diesem T-Shirt. Es besteht aus weichem Material, das für Tragekomfort sorgt. Das Signature-Wappen und die Signature-Farben bringen deinen Stolz auf die Mannschaft zum Ausdruck.
- Gezeigte Farbe: Weiß/Hyper Royal/University Red
- Style: IO8647-100
Kroatien 2026 T-Shirt
Feiere dein Team mit diesem T-Shirt. Es besteht aus weichem Material, das für Tragekomfort sorgt. Das Signature-Wappen und die Signature-Farben bringen deinen Stolz auf die Mannschaft zum Ausdruck.
Produktinformationen
- 100 % Baumwolle
- Gezeigte Farbe: Weiß/Hyper Royal/University Red
- Style: IO8647-100
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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