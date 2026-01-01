Kroatien 2026 Nike Dri-FIT Fußball-Strike-Drill-Oberteil mit Halbreißverschluss (Herren)

Kroatien 2026 Strike-Drill-Oberteil

€ 74,99

Dieses Strike Oberteil zeigt Designdetails, die speziell auf aufstrebende Fußballstars zugeschnitten sind. Das Design mit Halbreißverschluss erleichtert das Ausziehen, wenn du aufgewärmt und bereit bist, auf das Spielfeld zu gehen. Die schlanke, geradlinige Passform und das schweißableitende Material halten dich kühl und konzentriert, damit du deine Fähigkeiten weiter verbessern kannst.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.