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Kroatien 2026 Nike Club-Hoodie (Herren) - Obsidian/Weiß/University Red

Kroatien 2026

Nike Club-Hoodie (Herren)

€ 69,99
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Der Fleece-Hoodie vereint klassischen Style mit dem weichen Tragekomfort von Fleece.


  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/University Red
  • Style: IO8649-451

Kroatien 2026

€ 69,99

Der Fleece-Hoodie vereint klassischen Style mit dem weichen Tragekomfort von Fleece.

Produktinformationen

  • 80–82 % Baumwolle / 18–20 % Polyester
  • Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/University Red
  • Style: IO8649-451

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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