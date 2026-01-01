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Kroatien 2026
Nike Club-Hoodie (Herren)
€ 69,99
Klarna An der Kasse verfügbar.
Der Fleece-Hoodie vereint klassischen Style mit dem weichen Tragekomfort von Fleece.
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/University Red
- Style: IO8649-451
Kroatien 2026
€ 69,99
Der Fleece-Hoodie vereint klassischen Style mit dem weichen Tragekomfort von Fleece.
Produktinformationen
- 80–82 % Baumwolle / 18–20 % Polyester
- Gezeigte Farbe: Obsidian/Weiß/University Red
- Style: IO8649-451
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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