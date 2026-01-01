Kroatien 2026/27 Nike Heritage Rucksack

Kroatien 2026/27 Heritage Rucksack

€ 39,99

Mit dem Nike Heritage Rucksack hast du deine Ausrüstung immer dabei. Das großzügige Hauptfach verfügt über ein zusätzliches Fach, in dem du einen Laptop bis 15 Zoll verstauen kannst und somit immer griffbereit hast. Die zwei zusätzlichen Reißverschlusstaschen eignen sich zur übersichtlichen Aufbewahrung deiner Ausrüstung. Dieses Produkt besteht aus mindestens 65 % recycelten Polyesterfasern.

Vorteile Die zusätzlichen Reißverschlussfächer ermöglichen eine übersichtliche Aufbewahrung und bieten sicheren Stauraum für Schlüssel, Geldbeutel und Smartphone.