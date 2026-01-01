Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
Schuh (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Ob drinnen, draußen oder beim Fußball am Straßenrand – der Tiempo Streetgato ist immer und überall bereit für das Spiel. Das synthetische Obermaterial und die flache Außensohle sorgen für hervorragenden Ballkontakt, damit du auf den verschiedensten Untergründen die Kontrolle behältst. Der lebendige LEGO® Stein-Print und die glänzenden Metallic-Details sorgen für einen superstylischen Look.
- Gezeigte Farbe: Metallic Silver/Green Strike/Schwarz/Weiß
- Style: IO2390-001
Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
Ob drinnen, draußen oder beim Fußball am Straßenrand – der Tiempo Streetgato ist immer und überall bereit für das Spiel. Das synthetische Obermaterial und die flache Außensohle sorgen für hervorragenden Ballkontakt, damit du auf den verschiedensten Untergründen die Kontrolle behältst. Der lebendige LEGO® Stein-Print und die glänzenden Metallic-Details sorgen für einen superstylischen Look.
Nike Football x LEGO Collection
Folge deinem Instinkt und entdecke markante Prints, die aus LEGO-Steinen bestehen.
Gemacht für den Basketball
Das strapazierfähige Obermaterial aus Synthetik sorgt für ein geschmeidiges Ballgefühl beim Dribbeln, Passen und Schießen. Die speziell entwickelte Traktion auf der Außensohle sorgt für guten Grip auf dem Spielplatz und auf dem Spielfeld.
Ungezähmte Spielpower
Der farbenfrohe gepunktete Print auf dem Obermaterial ist von zwei der wildesten Tiere des Dschungels inspiriert: den Pfeilgiftfröschen und den Jaguaren.
Produktinformationen
- Niedrig geschnittener Schuhkragen
- Klassische Schnürsenkel
- Gezeigte Farbe: Metallic Silver/Green Strike/Schwarz/Weiß
- Style: IO2390-001
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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Nike Jr. Streetgato x LEGO® Collection
Spielen, wie es dir gefällt
Ob drinnen, draußen oder 5-gegen-5 am Straßenrand: Dieser Jr. Tiempo Streetgato mit leuchtendem LEGO Baustein-Print und Besatz in glänzendem Metallic eignet sich für jeden Playground – mit Style versteht sich.
Ungezähmte Spielpower
Die Klassiker neu aufgelegt. Stein für Stein.
Nike Football x LEGO® Collection
Folge deinem Instinkt und entdecke verspielte, von LEGO Bausteinen inspirierte Prints.
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