Jordan Sport Crossover Fleece-Hoodie für Herren

Recyclingmaterialien
Jordan Sport Crossover
Fleece-Hoodie (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser Hoodie eignet sich sowohl für das Training als auch für die Freizeit. Die Außenseite ist glatt und die Innenseite besteht aus winzigen, nicht angerauten Schlaufen. Außerdem ist dieses Layer aus French Terry mit unserer schweißableitenden Technologie ausgestattet, damit du frisch bleibst, egal was du gerade machst.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IM7764-010
Jordan Sport Crossover
Dieser Hoodie eignet sich sowohl für das Training als auch für die Freizeit. Die Außenseite ist glatt und die Innenseite besteht aus winzigen, nicht angerauten Schlaufen. Außerdem ist dieses Layer aus French Terry mit unserer schweißableitenden Technologie ausgestattet, damit du frisch bleibst, egal was du gerade machst.
Vorteile
Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
Produktinformationen
- Body: 70 % Baumwolle / 30 % Polyester; Ripp: 97 % Baumwolle, 3 % Elastan; Kapuzenfutter: 100 % Baumwolle
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IM7764-010
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 185 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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