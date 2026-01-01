Jordan Sport Crossover Fleece-Hoodie für Herren

Jordan Sport Crossover

€ 74,99

Dieser Hoodie eignet sich sowohl für das Training als auch für die Freizeit. Die Außenseite ist glatt und die Innenseite besteht aus winzigen, nicht angerauten Schlaufen. Außerdem ist dieses Layer aus French Terry mit unserer schweißableitenden Technologie ausgestattet, damit du frisch bleibst, egal was du gerade machst.

Vorteile Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.