Jordan
Perforierte Tragetasche (30,5 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Mit dieser eleganten Tragetasche aus perforiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit aufgesticktem Logo transportierst du deine Sachen wie ein echter Profi und wertest gleichzeitig dein Outfit auf. Das Hauptfach ist geräumig genug für Shoppingtouren, deinen täglichen Einkauf oder einen Ausflug über Nacht. Die Innentasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, die du schnell und einfach erreichen möchtest. Die Schulterträger sind lang genug, um die Tasche über der Schulter zu tragen, sodass du die Hände freihast.
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IR8412-010
Jordan
Mit dieser eleganten Tragetasche aus perforiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit aufgesticktem Logo transportierst du deine Sachen wie ein echter Profi und wertest gleichzeitig dein Outfit auf. Das Hauptfach ist geräumig genug für Shoppingtouren, deinen täglichen Einkauf oder einen Ausflug über Nacht. Die Innentasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, die du schnell und einfach erreichen möchtest. Die Schulterträger sind lang genug, um die Tasche über der Schulter zu tragen, sodass du die Hände freihast.
Produktinformationen
- Ca. 31 cm x 48 cm x 20,5 cm (H x L x T). Grifflänge: ca. 26,5 cm
- Hauptteil/Griffe: 100 % Polyurethan. Futter: 100 % Polyester.
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz
- Style: IR8412-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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