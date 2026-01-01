Jordan perforierte Tragetasche (30,5 l)

Mit dieser eleganten Tragetasche aus perforiertem, strapazierfähigem Kunstleder mit aufgesticktem Logo transportierst du deine Sachen wie ein echter Profi und wertest gleichzeitig dein Outfit auf. Das Hauptfach ist geräumig genug für Shoppingtouren, deinen täglichen Einkauf oder einen Ausflug über Nacht. Die Innentasche eignet sich zur sicheren Aufbewahrung kleinerer Gegenstände, die du schnell und einfach erreichen möchtest. Die Schulterträger sind lang genug, um die Tasche über der Schulter zu tragen, sodass du die Hände freihast.

Gezeigte Farbe: Schwarz

Style: IR8412-010