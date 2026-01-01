Jordan Gymnastikbeutel (4 l)

Hol dir deine Ausrüstung und diese einfache, leichte Tasche, die gut verstaubar und praktisch ist. Die Kordelzüge oben dienen gleichzeitig als Schulterriemen, sodass du den Beutel wie einen Rucksack oder eine Umhängetasche tragen kannst. In den versteckten Reißverschlusstaschen auf der Vorderseite kannst du kleine Wertsachen und Gegenstände sicher verstauen, auf die du schnell und einfach zugreifen möchtest.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Gym Red/Gym Red

Style: IR8408-013