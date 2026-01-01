Nike Heritage Crossbody-Kameratasche (3 l)

Einfach schließen und verstauen. Diese Kameratasche von Nike Heritage bietet sicheren Stauraum für deinen Begleiter, mit dem du Erinnerungen festhältst. Das große Hauptfach wird durch eine Zubehörtasche für deine technischen Geräte ergänzt. Ein schwarzes Metallic-Swoosh-Logo und ein verstellbarer Nike-Jacquard-Riemen runden die Tasche mit einem eleganten, dezenten Branding ab.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Schwarz

Style: IM3128-010