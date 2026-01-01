FC Chelsea Strike Nike Dri-FIT Fußball-Drill-Oberteil aus Strickmaterial (Herren)

Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars und einer schmalen, optimierten Passform sorgt dieses Piece dafür, dass nichts zwischen dich und den Ball kommt. Dank schweißableitender Technologie bleibst du angenehm kühl, damit du dich voll und ganz auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.

Gezeigte Farbe: Pitch Blue/Pitch Blue/Weiß/Midwest Gold

Style: II4207-426