Nike Fairway Fresh
Weiter Golf-Cardigan (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Manche Plätze bleiben schwierig, auch wenn man die Perspektive wechselt. Der Tartan-Print auf diesem kuscheligen Cardigan wurde von der Topografie von einem der besten Golfplätze Englands inspiriert und interpretiert Camouflage aus der Perspektive des Golfsports völlig neu. Durch die großzügige Passform und das weiche, doppelt gestrickte Material ist er die perfekte Wahl auf dem Platz und in der Freizeit.
- Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Style: IO0687-104
Nike Fairway Fresh
Manche Plätze bleiben schwierig, auch wenn man die Perspektive wechselt. Der Tartan-Print auf diesem kuscheligen Cardigan wurde von der Topografie von einem der besten Golfplätze Englands inspiriert und interpretiert Camouflage aus der Perspektive des Golfsports völlig neu. Durch die großzügige Passform und das weiche, doppelt gestrickte Material ist er die perfekte Wahl auf dem Platz und in der Freizeit.
Vorteile
- Das mittelschwere Jacquard-Strickmaterial sorgt für ein geschmeidiges, warmes Tragegefühl und fällt dabei angenehm dezent.
- Der Allover-Print zeigt einige der denkwürdigsten Golfplätze aus der Vogelperspektive.
Produktinformationen
- Knopfverschluss
- 70 % Polyester / 10 % Acryl / 10 % Viskose / 7 % Wolle / 3 % Elastan
- Handwäsche mit kaltem Wasser
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Style: IO0687-104
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 188 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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