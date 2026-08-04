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Nike Everyday Elevated Sport Crew-Socken (3 Paar) - Multi-Color

Nike Everyday Elevated Sport

Crew-Socken (3 Paar)

€ 19,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.


  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8535-901

Nike Everyday Elevated Sport

€ 19,99

Ein Upgrade für deinen Alltag. Wir haben unsere Signature-Socken in jeder Hinsicht verbessert. Von weicheren Garnen, die ihre Form behalten, über eine wolkenweiche Dämpfung für ultimativen Komfort bis hin zu einer aktualisierten, eng anliegenden Passform – mit ihnen wird jeder Schritt zum Kurzurlaub.

Vorteile

  • Dri-FIT-Technologie sorgt für trockene Füße und Tragekomfort.
  • Die Dämpfung unter dem Vorfuß und der Ferse schont deine Füße bei deinen Workouts.
  • Das atmungsaktive Mesh auf dem Fußrücken sorgt für zusätzliche Belüftung.
  • Ein Band um das Fußgewölbe sorgt für eine eng anliegende und stützende Passform.
  • Der verstärkte Fersen- und Zehenbereich sorgt für zusätzliche Strapazierfähigkeit.
  • Um Verwechslungen beim Waschen zu vermeiden, haben wir die Größe in die Unterseite der Socke eingestrickt.

Produktinformationen

  • 97 % Polyester / 3 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Multi-Color
  • Style: IH8535-901

Größe und Passform

    • Model trägt Größe L bei einer Körpergröße von 183 cm
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Cómodos y bonitos

    juanf392620330

    Muy cómodos y altos como se describen.

Nike Everyday Elevated Sport Crew-Socken (3 Paar)

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