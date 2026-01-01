Recyclingmaterialien
Erling Haaland Academy
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland unaufhaltsam und furchtlos. Und er braucht ein Trikot, das mit seiner Intensität mithalten kann. Bei diesem leichten Strickoberteil halten ihn unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie und Mesh-Einsätze an den Seiten schön kühl, während er über das Feld stürmt.
- Gezeigte Farbe: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Style: HV0229-739
Erling Haaland Academy
Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland unaufhaltsam und furchtlos. Und er braucht ein Trikot, das mit seiner Intensität mithalten kann. Bei diesem leichten Strickoberteil halten ihn unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie und Mesh-Einsätze an den Seiten schön kühl, während er über das Feld stürmt.
Vorteile
- Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
- Mesh-Einsätze an den Seiten sorgen für Atmungsaktivität an den entscheidenden Stellen.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
- Style: HV0229-739
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 142 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 141 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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