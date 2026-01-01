Erling Haaland Academy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (ältere Kinder)

Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland unaufhaltsam und furchtlos. Und er braucht ein Trikot, das mit seiner Intensität mithalten kann. Bei diesem leichten Strickoberteil halten ihn unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie und Mesh-Einsätze an den Seiten schön kühl, während er über das Feld stürmt.

Gezeigte Farbe: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Style: HV0229-739