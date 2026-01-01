Erling Haaland Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder)

Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland unaufhaltsam und furchtlos. Kein Wunder also, dass er ein Trikot braucht, das mit seiner Intensität mithalten kann. In diesen leichten Strickshorts halten ihn unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie und Mesh-Einsätze an den Seiten schön kühl, während er über das Feld stürmt.

Gezeigte Farbe: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Style: HV0213-739