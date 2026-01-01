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Erling Haaland Academy Dri-FIT Fußballshorts (ältere Kinder) - University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue

Recyclingmaterialien

Erling Haaland Academy

Dri-FIT-Fußballshorts für ältere Kinder

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Klarna An der Kasse verfügbar.

Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland unaufhaltsam und furchtlos. Kein Wunder also, dass er ein Trikot braucht, das mit seiner Intensität mithalten kann. In diesen leichten Strickshorts halten ihn unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie und Mesh-Einsätze an den Seiten schön kühl, während er über das Feld stürmt.


  • Gezeigte Farbe: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Style: HV0213-739

Erling Haaland Academy

30 % Rabatt

Auf dem Spielfeld ist Erling Haaland unaufhaltsam und furchtlos. Kein Wunder also, dass er ein Trikot braucht, das mit seiner Intensität mithalten kann. In diesen leichten Strickshorts halten ihn unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie und Mesh-Einsätze an den Seiten schön kühl, während er über das Feld stürmt.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Der elastische Bund mit Kordelzug ermöglicht eine individuell verstellbare Passform.

Produktinformationen

  • Body/Mesh: 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Gold/University Gold/Blackened Blue/Blackened Blue
  • Style: HV0213-739

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 152 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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