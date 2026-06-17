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England Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren) - Work Blue/Obsidian/Weiß

Recyclingmaterialien

England Strike

Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)

€ 54,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Dieses Produkt ist von Rabatten und Angeboten vor Ort ausgeschlossen.

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und schmaler Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.


  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Weiß
  • Style: IB4971-486

England Strike

€ 54,99

Dieses Strike-Top mit schweißableitender Technologie und schmaler Passform sorgt dafür, dass du beim Spielen angenehm kühl und konzentriert bleibst – so kannst du deine Fähigkeiten immer weiter verbessern.

Produktinformationen

  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Weiß
  • Style: IB4971-486

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 179 cm
    • Schmale Passform: schlank und passgenau
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Herstellungsinformationen

    • Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
    • Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Come on England!!

    Richard84987499

    Great Shirt, just be aware it is slim fit.

England Strike Nike Football Dri-FIT Kurzarmshirt (Herren)

England Strike

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