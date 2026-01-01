Recyclingmaterialien
England Strike
Nike Dri-FIT Fußball-Trainingsanzug aus Strickmaterial (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu 100 % aus recyceltem Polyester
Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars bietet dieser Trainingsanzug Tragekomfort beim Training. Das Replika-Design basiert auf den Spieloutfits der Profis und verfügt über eine schweißableitende Technologie, damit du kühl und entspannt bleibst und dich auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.
- Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß
- Style: IB5487-486
England Strike
Mit Designdetails speziell für aufsteigende Fußballstars bietet dieser Trainingsanzug Tragekomfort beim Training. Das Replika-Design basiert auf den Spieloutfits der Profis und verfügt über eine schweißableitende Technologie, damit du kühl und entspannt bleibst und dich auf den Ausbau deiner Skills konzentrieren kannst.
Produktinformationen
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Work Blue/Obsidian/Speed Red/Weiß
- Style: IB5487-486
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 179 cm
- Schmale Passform: schlank und passgenau
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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