Nike Energy wasserdichte Fußballjacke aus Webmaterial (Herren)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 75 % aus recycelten Polyesterfasern.

Vor 30 Jahren eroberte Nike die Fußballwelt im Sturm. Diese wasserabweisende Jacke zeichnet sich durch das gleiche zeitlose Design wie Mitte der 1990er-Jahre aus, ist aber dank modernster Technik für Spiele von heute gerüstet.