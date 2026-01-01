Nike Energy Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)

Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.

Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Dieses schweißableitende Oberteil hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.