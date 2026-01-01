Recyclingmaterialien
Nike Energy
Dri-FIT Kurzarm-Fußballoberteil (Herren)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieses Produkt besteht zu mindestens 50 % aus recycelten Polyesterfasern.
Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Dieses schweißableitende Oberteil hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.
- Gezeigte Farbe: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Style: IF1534-121
Nike Energy
Nike eroberte vor 30 Jahren die Fußballwelt im Sturm. Dieses schweißableitende Oberteil hat die gleichen Details wie die zeitlosen Designs aus der Mitte der 90er-Jahre, aber mit der Technologie, die du benötigst, um im modernen Spiel standzuhalten.
Produktinformationen
- Rippmaterial an Kragen und Bündchen
- Gewebtes Jock-Tag
- 100 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Summit White/Off Noir/Summit White/Summit White
- Style: IF1534-121
Größe und Passform
- Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 184 cm
- Lockere Passform: locker und lässig
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
Herstellungsinformationen
- Der recycelte Polyester, der in Nike Produkten verwendet wird, besteht aus recycelten Plastikflaschen, die gereinigt, zerkleinert und in Pellets umgewandelt werden. Diese Pellets werden zu neuem, hochwertigem Garn versponnen, das wiederum in unseren Produkten eingesetzt wird. So reduzieren wir die Auswirkungen unserer Performance-Produkte auf die Umwelt.
- Neben der Reduzierung von Abfällen reduziert recycelter Polyester die Kohlenstoff-Emissionen um bis zu 30 % im Vergleich zu neu produziertem Polyester. Nike verwendet jährlich durchschnittlich 1 Milliarde Plastikflaschen, die sonst auf Mülldeponien und letztendlich im Meer gelandet wären.
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