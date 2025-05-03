Nike Dri-FIT Everyday Solid Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack)

Mit diesen Boxershorts bist du immer gut angezogen. Das elastische Baumwollstrickmaterial sorgt mit der feuchtigkeitsableitenden Dri-FIT-Technologie für kühlen und trockenen Tragekomfort den ganzen Tag über. Der elastische Bund sorgt für eine bequeme Passform und der geschlossene, zweilagige Pouch bietet genau den richtigen Support.

Gezeigte Farbe: Game Royal

Style: DZ1362-480