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Nike Dri-FIT Everyday Solid Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack) - Game Royal

Nike

Dri-FIT Everyday Solid Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack)

€ 27,99
Game Royal
Schwarz
University Red
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Mit diesen Boxershorts bist du immer gut angezogen. Das elastische Baumwollstrickmaterial sorgt mit der feuchtigkeitsableitenden Dri-FIT-Technologie für kühlen und trockenen Tragekomfort den ganzen Tag über. Der elastische Bund sorgt für eine bequeme Passform und der geschlossene, zweilagige Pouch bietet genau den richtigen Support.


  • Gezeigte Farbe: Game Royal
  • Style: DZ1362-480

Nike

€ 27,99

Mit diesen Boxershorts bist du immer gut angezogen. Das elastische Baumwollstrickmaterial sorgt mit der feuchtigkeitsableitenden Dri-FIT-Technologie für kühlen und trockenen Tragekomfort den ganzen Tag über. Der elastische Bund sorgt für eine bequeme Passform und der geschlossene, zweilagige Pouch bietet genau den richtigen Support.

Produktinformationen

  • Enthält 3 Paar Boxershorts
  • 95 % Baumwolle/5 % Elastan
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Game Royal
  • Style: DZ1362-480

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Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • Aisha9716c48309ad48d6a6ea8319b1960e6f

    Lovely material with great texture , my boy likes it

Nike Dri-FIT Everyday Solid Boxershorts aus Baumwolle (ältere Kinder, 3er-Pack)

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