Nike Dominate 8P
Basketball
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Mit dem Nike Dominate 8P Basketball hast du die Kontrolle auf dem Court. Der strapazierfähige Gummibezug wurde für das Spiel im Freien entwickelt und sorgt für eine lange Nutzungsdauer, während die strukturierten Noppen und die tiefen Rillen auf dem Belag eine außergewöhnliche Kontrolle und ein hervorragendes Spielgefühl ermöglichen.
- Gezeigte Farbe: Orange/Schwarz/Metallic Platinum/Schwarz
- Style: BB9130-847
Nike Dominate 8P
Mit dem Nike Dominate 8P Basketball hast du die Kontrolle auf dem Court. Der strapazierfähige Gummibezug wurde für das Spiel im Freien entwickelt und sorgt für eine lange Nutzungsdauer, während die strukturierten Noppen und die tiefen Rillen auf dem Belag eine außergewöhnliche Kontrolle und ein hervorragendes Spielgefühl ermöglichen.
Vorteile
- Dank der strapazierfähigen Gummi-Außenseite dominierst du den Platz bei jedem Spiel.
- Tiefe Rillen für gute Griffigkeit und mehr Ballkontrolle.
Produktinformationen
- Zur Outdoor-Verwendung
- 100 % Gummi
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Orange/Schwarz/Metallic Platinum/Schwarz
- Style: BB9130-847
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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