Mit dem Nike Dominate 8P Basketball hast du die Kontrolle auf dem Court. Der strapazierfähige Gummibezug wurde für das Spiel im Freien entwickelt und sorgt für eine lange Nutzungsdauer, während die strukturierten Noppen und die tiefen Rillen auf dem Belag eine außergewöhnliche Kontrolle und ein hervorragendes Spielgefühl ermöglichen.

Gezeigte Farbe: Orange/Schwarz/Metallic Platinum/Schwarz

Style: BB9130-847