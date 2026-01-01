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Dallas Cowboys Logo Club
Nike NFL Hoodie (Herren)
30 % Rabatt
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser Logo Club Hoodie mit auffälligen Grafiken hat ein gemütliches Fleece-Futter, damit du dein Team auch bei kühlerem Wetter bequem unterstützen kannst.
- Gezeigte Farbe: College Navy
- Style: IO8993-419
Dallas Cowboys Logo Club
30 % Rabatt
Dieser Logo Club Hoodie mit auffälligen Grafiken hat ein gemütliches Fleece-Futter, damit du dein Team auch bei kühlerem Wetter bequem unterstützen kannst.
Produktinformationen
- Vordertasche
- Kapuze mit verstellbarem Kordelzug
- 80 % Baumwolle / 20 % Polyester
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: College Navy
- Style: IO8993-419
Größe und Passform
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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