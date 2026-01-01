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Nike Crossover Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder) - Midnight Navy/Weiß

Recyclingmaterialien

Nike Crossover

Dri-FIT Basketballshorts (ältere Kinder)

€ 24,99
Midnight Navy/Weiß
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Atmungsaktives Mesh und unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie sorgen für kühlen Tragekomfort, während du in diesen leichten Basketballshorts über den Platz läufst.


  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IO3380-410

Nike Crossover

€ 24,99

Atmungsaktives Mesh und unsere schweißableitende Dri-FIT-Technologie sorgen für kühlen Tragekomfort, während du in diesen leichten Basketballshorts über den Platz läufst.

Vorteile

  • Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet und du angenehm trocken bleibst.
  • Ein elastischer Bund mit Kordelzug ermöglicht eine perfekte Passform.

Produktinformationen

  • Aufgesticktes Swoosh-Logo
  • 100 % Polyester
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Midnight Navy/Weiß
  • Style: IO3380-410

Größe und Passform

    • Das weibliche Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 154 cm
    • Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 127 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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