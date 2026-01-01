Nike Commuter Elite
Rucksack (15 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Dieser Nike Commuter Elite Rucksack lässt sich beim Laufen bequem tragen. Die Brust- und Taillenriemen sind vollständig verstellbar, damit du die perfekte Passform findest. Der Rucksack verfügt über eine wasserdichte Smartphone-Tasche vorne, kann mit Trinkblasen benutzt werden und sorgt mit reflektierenden Designdetails für mehr Sicherheit.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Silber
- Style: HM7000-084
Nike Commuter Elite
Dieser Nike Commuter Elite Rucksack lässt sich beim Laufen bequem tragen. Die Brust- und Taillenriemen sind vollständig verstellbar, damit du die perfekte Passform findest. Der Rucksack verfügt über eine wasserdichte Smartphone-Tasche vorne, kann mit Trinkblasen benutzt werden und sorgt mit reflektierenden Designdetails für mehr Sicherheit.
Produktinformationen
- Trinkblase separat erhältlich
- Wasserfest
- Reflektierende Designdetails
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Silber
- Style: HM7000-084
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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