Nike Commuter Elite Rucksack (15 l)

Dieser Nike Commuter Elite Rucksack lässt sich beim Laufen bequem tragen. Die Brust- und Taillenriemen sind vollständig verstellbar, damit du die perfekte Passform findest. Der Rucksack verfügt über eine wasserdichte Smartphone-Tasche vorne, kann mit Trinkblasen benutzt werden und sorgt mit reflektierenden Designdetails für mehr Sicherheit.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Silber

Style: HM7000-084