Recyclingmaterialien
Nike Commute
Umhängetasche (8 l)
Klarna An der Kasse verfügbar.
Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Umhängetasche verfügt über eine weiche, gefütterte Tablet-Hülle, in der du deine kleinen technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
- Style: IQ1285-010
Nike Commute
Moderne Pendler:innen schätzen funktionelle Mode. Das Hauptfach dieser trendigen Umhängetasche verfügt über eine weiche, gefütterte Tablet-Hülle, in der du deine kleinen technischen Geräte sicher und übersichtlich aufbewahren kannst. Reflektierende Details verleihen dir einen auffälligen Look.
Vorteile
- Der verstellbare Schulterträger sorgt für bequemen Tragekomfort auf der rechten oder linken Seite.
- Gepolsterter Rückeneinsatz und Schulterträger für mehr Komfort.
- Externe Bügel ermöglichen ein einfaches Aufhängen und Greifen.
- In der abnehmbaren Minitasche kannst du kleine Gegenstände aufbewahren.
Produktinformationen
- Ca. 23 x 38 x 7,5 cm (B x H x T)
- Body: 100 % Nylon Futter: 100 % Polyester; Münzbeutel: 59 % Nylon/41 % Polyester. Futter: 100 % Polyester;
- Nur Fleckenentfernung möglich
- Importiert
- Nicht zur Verwendung als persönliche Schutzausrüstung (PSA) geeignet
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Reflect Silver
- Style: IQ1285-010
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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