Nike Club Trainingshose (Herren)

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Diese traditionelle Trainingshose besteht aus geschmeidigen, gewebten Material und hat ein gerades Beindesign mit elastischen Kordelzügen am Saum, um die passende Länge zu deinen Schuhen nach Lust und Laune zu variieren.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Sanddrift/Sanddrift

Style: IQ6278-010