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Nike Club strukturierte Racing Cap - University Red/Schwarz

Nike Club

Strukturierte Renncap

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Klarna An der Kasse verfügbar.

Nike, die Siegesgöttin, übernimmt mit dieser vom Rennsport inspirierten Cap die Führung. Sie verfügt über eine strukturierte, mittelhohe Passform und einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.


  • Gezeigte Farbe: University Red/Schwarz
  • Style: IH9259-696

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Nike, die Siegesgöttin, übernimmt mit dieser vom Rennsport inspirierten Cap die Führung. Sie verfügt über eine strukturierte, mittelhohe Passform und einen gebogenen Schirm für einen klassischen Look.

Produktinformationen

  • Verstellbarer Riemen hinten
  • Schiebeverschluss aus Metall
  • Body: 100 % Baumwolle Innenseite des Einsatzes vorne: 100 % Polyester
  • Nicht waschen
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: University Red/Schwarz
  • Style: IH9259-696

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (1)

5 Sterne

  • love them so much I got all the colors!

    Nicholas57718698

    Dope hat! I love the details too!

Nike Club strukturierte Racing Cap

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