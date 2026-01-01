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Nike Club Rules T-Shirt - Schwarz/Obsidian

Nike Club Rules

T-Shirt

€ 49,99
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Obsidian
  • Style: IR6999-010

Nike Club Rules

€ 49,99

Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • NikeCourt-Patch
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Obsidian
  • Style: IR6999-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Model trägt Größe 2XL bei einer Körpergröße von 191 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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