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Nike Club Rules T-Shirt - Summit White

Nike Club Rules

T-Shirt

€ 44,99
Summit White
Hydrogen Blue
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.


  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IU4465-121

Nike Club Rules

€ 44,99

Das schwere Baumwollmaterial verleiht diesem Club Rules-T-Shirt einen steifen Fall und ein strukturiertes Tragegefühl. Die weite Passform bietet viel Bewegungsfreiheit.

Produktinformationen

  • Gerippter Kragen
  • 100 % Baumwolle
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Summit White
  • Style: IU4465-121

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
    • Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Club Rules T-Shirt

    Nike Club Rules

    € 44,99

    Weitere Infos

      • Getragen von Braylan Shelby, Defensive End im American Football auf College-Niveau.
      • Shelby ist 196 cm groß und trägt die Größe 2XL.

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