triangle, start, resume, beginVideo
 
Bild 1 von 12
Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren) - Sail/Schwarz

Nike Club Rules

French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

€ 99,99
Sail/Schwarz
Fir/Sail
Größe auswählenGrößentabelle

Klarna An der Kasse verfügbar.

Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.


  • Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz
  • Style: IR0981-133

Nike Club Rules

€ 99,99

Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.

Vorteile

  • Die aufgenähten Patch-Buchstaben auf der Rückseite setzen ein Statement.
  • Das French Terry-Material ist hier umgekehrt und hat eine glatte Innenseite und eine offene Schlingenstruktur auf der Außenseite.
  • Der verstellbare Gummizug am Saum ermöglicht eine genaue Passform.
  • Einsatz hinzufügen

Produktinformationen

  • NikeCourt-Patch
  • Kängurutasche
  • Gerippte Bündchen
  • Body: 88 % Baumwolle/12 % Polyester; Rippmaterial: 98 % Baumwolle / 2 % Elastan Kapuzenfutter: 88 % Baumwolle / 12 % Polyester.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz
  • Style: IR0981-133

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Model trägt Größe 3XL bei einer Körpergröße von 183 cm
    • Lockere Passform: locker und lässig
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

Bewertungen (0)

Keine Bewertungen

Sag uns, was du denkst. Schreib vor allen anderen eine Bewertung zu Nike Club Rules.

    Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

    Nike Club Rules

    € 99,99

    Vervollständige den Look

    Item 3 of 4