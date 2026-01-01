Nike Club Rules French-Terry-Sweatshirt mit Rundhalsausschnitt (Herren)

Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben den klassischen Country-Club-Vibe mit diesem Rundhals-Sweatshirt aus French Terry auf den Kopf gestellt. Weiche Schlaufen auf der Außenseite in Kombination mit gerippten Akzenten sorgen für einen Used-Look. Und die Passform? Vergiss maßgeschneidert – er sitzt locker und bequem.

Gezeigte Farbe: Sail/Schwarz

Style: IR0981-133