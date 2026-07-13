Nike Club Rules Aero-FIT Oberteil mit Stehkragen (Herren)

Unsere einzige Regel ist, die Regeln zu brechen. Wir haben ein Oberteil mit Aero-FIT-Technologie um ein Jacquard-Muster im Hahnentritt-Design ergänzt, um dir einen clubtauglichen Look zu verleihen, der auf Bewegung und lange Tage im Freien ausgelegt ist.

Gezeigte Farbe: Sail/Sail

Style: IU0800-133