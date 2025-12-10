Nike Club Kapuzenjacke aus French Terry (Herren)

Die Nike Club-Kapuzenjacke besticht durch lässigen Tragekomfort und einen klassischen Look. Dieses mittelschwere French-Terry-Material (mit nicht angerauten Schlaufen innen) sorgt für Struktur, Atmungsaktivität und ein weiches Tragegefühl. Damit eignet es sich sowohl für das Fitnessstudio als auch für die Couch.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: FN3884-010