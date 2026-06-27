Nike Club Jogger aus French-Terry (Herren)

Diese klassische Jogger wurde für ein relaxtes Tragegefühl an Gesäß und Oberschenkel entwickelt und läuft an den gerippten Knöcheln leicht schmal zu. Das mittelschwere French-Terry-Material sorgt für ein weiches, bequemes Tragegefühl, ähnlich deiner klassischen Trainingshose.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Weiß

Style: FN3801-010