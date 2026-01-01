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Nike Club French-Terry-Hoodie (Herren) - Schwarz/Schwarz/Phantom

Nike Club

French-Terry-Hoodie für Herren

€ 74,99
Schwarz/Schwarz/Phantom
Fir/Fir/Phantom
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Klarna An der Kasse verfügbar.

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Dank French Terry-Material und einer lässigen Passform dreht sich bei diesem Hoodie alles um Tragekomfort.


  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Phantom
  • Style: IQ6266-010

Nike Club

€ 74,99

Wenn du nach einem Klassiker suchst – tritt dem Club bei. Dank French Terry-Material und einer lässigen Passform dreht sich bei diesem Hoodie alles um Tragekomfort.

Vorteile

  • Das mittelschwere French Terry ist von Natur aus atmungsaktiv und verfügt über weiche Schlaufen an der Innenseite.
  • Die Standardpassform sorgt für ein relaxtes Tragegefühl, liegt enger am Körper an und ermöglicht einfaches Kombinieren mit anderen Styles.

Produktinformationen

  • Gesticktes Club-Wappen auf der Brust
  • Gesticktes Nike Futura-Logo auf dem Ärmel
  • Kapuze mit Kordelzug
  • Kängurutasche
  • Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Kapuzenfutter: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester.
  • Maschinenwäsche
  • Importiert
  • Gezeigte Farbe: Schwarz/Schwarz/Phantom
  • Style: IQ6266-010

Größe und Passform

    • Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 180 cm
    • Standardpassform: lässig und traditionell
  • Größentabelle

Versand & Rücksendung

Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.

30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.

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    Nike Club French-Terry-Hoodie (Herren)

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