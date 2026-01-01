Nike Club Fleece French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder

Beweg dich in deinem eigenen Tempo und spiel nach deinen Regeln und lass dich vom Wetter nicht beeinflussen! Er ist die perfekte Wahl, wenn du etwas weniger warmes als unser angerautes Fleece benötigst. Das French-Terry-Material ist besonders weich und leicht und dabei so gemütlich wie ein klassisches Sweatshirt. Schließ den Reißverschluss und ab nach draußen.

Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß

Style: FD3017-010