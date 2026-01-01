Nike Club Fleece
French-Terry-Hoodie mit durchgehendem Reißverschluss für ältere Kinder
Klarna An der Kasse verfügbar.
Beweg dich in deinem eigenen Tempo und spiel nach deinen Regeln und lass dich vom Wetter nicht beeinflussen! Er ist die perfekte Wahl, wenn du etwas weniger warmes als unser angerautes Fleece benötigst. Das French-Terry-Material ist besonders weich und leicht und dabei so gemütlich wie ein klassisches Sweatshirt. Schließ den Reißverschluss und ab nach draußen.
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: FD3017-010
Nike Club Fleece
Beweg dich in deinem eigenen Tempo und spiel nach deinen Regeln und lass dich vom Wetter nicht beeinflussen! Er ist die perfekte Wahl, wenn du etwas weniger warmes als unser angerautes Fleece benötigst. Das French-Terry-Material ist besonders weich und leicht und dabei so gemütlich wie ein klassisches Sweatshirt. Schließ den Reißverschluss und ab nach draußen.
Vorteile
- Wir haben unser Größensortiment weiterentwickelt, um uns auf die Passform und nicht auf das Geschlecht zu konzentrieren, damit jedes Kind auf seine Weise spielen kann.
- In den Vordertaschen kannst du all deine Snacks und Schätze verstauen.
- Bündchen und Saum sind gerippt und sorgen dafür, dass der Hoodie nicht verrutscht, wenn du dich bewegst.
Produktinformationen
- Body: 80 % Baumwolle / 20 % Polyester; Rippmaterial: 97 % Baumwolle / 3 % Elastan
- Aufgesticktes Futura-Logo
- Ripp an Bündchen und Saum
- Maschinenwäsche
- Importiert
- Gezeigte Farbe: Schwarz/Weiß
- Style: FD3017-010
Größe und Passform
- Weibliches Model trägt Größe S bei einer Körpergröße von 132 cm
- Männliches Model trägt Größe M bei einer Körpergröße von 137 cm
- Standardpassform: lässig und traditionell
- Größentabelle
Versand & Rücksendung
Für Standardlieferungen wird eine Gebühr von 5 € berechnet. Diese gilt für Gäste bei Bestellungen unter 99 € und für Nike Member bei Bestellungen unter 50 €.
30 Tage kostenlose Rücksendung. Es gelten einige Ausnahmen.
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